Ucraina blackout in sei regioni dopo attacchi di Mosca | oggi nuovo round di negoziati con gli Usa – la diretta

I funzionari di Stati Uniti e Ucraina si incontreranno per il terzo giorno in Florida, nell’ambito dei negoziati di pace. Intanto nella notte nuovi raid della Russia sul Paese, con diffusi blackout in diverse regioni. Guerra Russia-Ucraina Inizio diretta: 061225 10:23 Fine diretta: 061225 23:00 10:31 061225 Polonia fa alzare caccia in volo durante attacchi russi La Polonia ha alzato in volo i suoi caccia a seguito del massiccio attacco russo della notte contro le regioni occidentali dell’Ucraina. “In conformità con le procedure vigenti, il Comando Operativo delle Forze Armate della Repubblica di Polonia ha attivato le forze e i mezzi necessari a sua disposizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, blackout in sei regioni dopo attacchi di Mosca: oggi nuovo round di negoziati con gli Usa – la diretta

