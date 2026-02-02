Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver dato l’ordine ai vertici militari di reagire agli attacchi russi contro le infrastrutture del Paese. Zelensky ha specificato che le operazioni riguardano in particolare le linee ferroviarie, che sono fondamentali per i collegamenti e la logistica dell’Ucraina. La situazione resta tesa, con Kiev che si prepara a rispondere alle nuove azioni di Mosca.

Kiev, 2 feb. (AdnkronosAfp) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver ordinato ai vertici militari ucraini di rispondere alla crescente ondata di attacchi russi contro le vie logistiche del Paese, in particolare le infrastrutture ferroviarie. "L'esercito russo continua a concentrare l'attenzione sul terrorismo contro la nostra logistica, in particolare contro le infrastrutture ferroviarie. In particolare, ci sono stati attacchi nella regione di Dnipro e a Zaporizhizhia, mirati specificamente alle infrastrutture ferroviarie", ha dichiarato Zelensky sui social media. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Zelensky, 'attacchi russi a infrastrutture ferroviarie, risponderemo'

Approfondimenti su Ucraina Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky ha confermato che ieri sera più di 200 droni da combattimento sono stati utilizzati in attacchi contro diverse regioni del Paese, tra cui Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi e Odessa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ucraina Zelensky

Argomenti discussi: Zelensky: I colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi; Ad Abu Dhabi i negoziati Usa-Russia-Ucraina. La Tass: Raggiunti risultati, Zelensky: Costruttivi - Filorussi: Drone delle truppe ucraine colpisce un'ambulanza, morti 3 sanitari; Guerra Ucraina-Russia, drone russo su un bus nella regione di Dnipro: 15 minatori morti; Attacco russo su autobus di minatori: 15 vittime. Zelensky: prossimi incontri trilaterali il 4-5 febbraio ad Abu Dhabi.

Ucraina, attesa per nuovi colloqui ma Russia colpisce senza tregua. Zelensky: Il male va fermatoNuovo round di colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti il 4 e il 5 febbraio ad Abu Dhabi. Intanto però ancora raid e vittime ... adnkronos.com

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Mosca responsabile escalation, male va fermato. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Mosca responsabile escalation, male va fermato. LIVE ... tg24.sky.it

Ucraina, Zelensky: “Prossimi incontri trilaterali ad Abu Dhabi il 4 e 5 febbraio” x.com

Tregua del gelo in Ucraina, Zelensky ringrazia Trump per gli sforzi. Ma i bombardamenti continuano. Leggi la notizia sul primo link - facebook.com facebook