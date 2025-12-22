Ucraina Zelensky | Temiamo massicci attacchi russi nel periodo di Natale

La Russia potrebbe ricorrere ad attacchi massicci contro l’ Ucraina durante il periodo natalizio. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro con i diplomatici. “Pertanto, la questione principale è la difesa aerea, la protezione delle nostre città, delle nostre forze armate e delle nostre comunità, soprattutto il 23, 24 e 25 dicembre “, ha affermato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, via libera dell’Ue al blocco indeterminato degli asset russi; Zelensky: «Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami».

