Ucraina Zelensky | Temiamo massicci attacchi russi nel periodo di Natale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia potrebbe ricorrere ad attacchi massicci contro l’ Ucraina durante il periodo natalizio. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro con i diplomatici. “Pertanto, la questione principale è la difesa aerea, la protezione delle nostre città, delle nostre forze armate e delle nostre comunità, soprattutto il 23, 24 e 25 dicembre “, ha affermato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina zelensky temiamo massicci attacchi russi nel periodo di natale

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Temiamo massicci attacchi russi nel periodo di Natale"

Leggi anche: Zelensky: “Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale’

Leggi anche: Ucraina, massicci attacchi russi su Kiev

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ucraina, via libera dell’Ue al blocco indeterminato degli asset russi; Zelensky: «Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami».

ucraina zelensky temiamo massicciUcraina, Zelensky: "Temiamo massicci attacchi russi nel periodo di Natale" - (LaPresse) La Russia potrebbe ricorrere ad attacchi massicci contro l'Ucraina durante il periodo natalizio. stream24.ilsole24ore.com

ucraina zelensky temiamo massicciMosca, esplode autobomba: ucciso un generale. Zelensky: temiamo attacchi massicci russi in periodo Natale - Cremlino: pronti a confermare legalmente di non voler attaccare l’Unione europea e la Nato ... ilsole24ore.com

ucraina zelensky temiamo massicciZelensky, ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale' - La Russia potrebbe ricorrere ad attacchi massicci contro l'Ucraina durante il periodo natalizio: lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro con i diplomatici, secondo quanto ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.