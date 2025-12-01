Zelensky a Macron | La pace in Ucraina deve essere duratura

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La pace in Ucraina deve essere duratura". Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky dopo l 'incontro con il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron. "Durante i nostri colloqui di diverse ore Emmanuel Macron e io abbiamo valutato moltissimi dettagli. L'attenzione si è concentrata principalmente sui negoziati per porre fine alla guerra e sulle garanzie di sicurezza", ha scritto Zelensky sui social network mentre a Kiev sono proseguiti gli attacchi da parte dell'esercito di Mosca. E l'aviazione Ucraina ha colpito 11 regioni russe con i droni. Zelensky sta nuovamente cercando il sostegno della Francia e dell'Unione Europea, dopo cinque ore di negoziati tra le delegazioni di Kiev e Washington domenica in Florida. 🔗 Leggi su Iltempo.it

