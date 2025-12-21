Negoziati a Miami per la pace in Ucraina l’ambasciatore Stefanini | Segnale importante Ma deve esserci l’Europa

Negoziati a Miami per la pace in Ucraina, l’ambasciatore Stefanini: “Segnale importante. Ma deve esserci l’Europa” Roma, 21 dicembre 2025 – La fine della guerra non è vicina. L’ambasciatore Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e attualmente consigliere scientifico dell’Ispi, ha spiegato perché, anche se non si può ancora parlare di svolta, i negoziati di Miami rappresentano comunque un appuntamento importante.

Ambasciatore Stefanini, a Miami dovrebbe tenersi un nuovo round negoziale. Cosa dobbiamo aspettarci? "Se il negoziato si svolgerà nel formato anticipato, con la partecipazione di russi, ucraini, americani ed europei, sarà un segnale importante.

Ucraina, nuovi negoziati a Miami: Usa sperano sbloccare trattativa per la pace - (LaPresse) Nuovo round di negoziati a Miami, con gli Stati Uniti che sperano di sbloccare la trattativa per la pace in ... stream24.ilsole24ore.com

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Dmitriev: “Negoziati costruttivi a Miami con Witcoff e Kushner” x.com

Tg2. . A #Miami proseguono i negoziati tra la delegazione americana e quella ucraina. Intanto il presidente #Trump, nel nuovo piano di sicurezza nazionale, attacca l'#Europa e indica la rapida fine della guerra in #Ucraina come una priorità per gli #StatiUniti - facebook.com facebook

