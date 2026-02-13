Ucraina | dopo l’intemerata di Lavrov riprendono i negoziati

Sergej Lavrov ha dichiarato l’insoddisfazione della Russia per il blocco dei negoziati sull’Ucraina, portando alla ripresa dei colloqui. Dopo le sue parole, il Cremlino ha confermato che i rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti si riuniranno a Ginevra il 17 e 18 febbraio, spostando l’appuntamento da Abu Dhabi, dove si erano tenuti incontri precedenti. La decisione arriva in un momento in cui le tensioni tra i paesi coinvolti restano alte.

L'intervista di Sergej Lavrov ha avuto effetto: dopo che il ministro degli Esteri russo ha esternato l'insoddisfazione del suo Paese per lo stallo dei negoziati sull'Ucraina, e tanto altro, le trattative si sono riavviate: oggi il Cremlino ha annunciato che il 17 e 18 febbraio i delegati di Russia, Ucraina e Stati Uniti si incontreranno a Ginevra (e non ad Abu Dhabi, sede dell'incontro pregresso). A guidare la delegazione russa non sarà più il direttore dell'intelligence militare Igor Kostyukov, come nel precedente incontro, ma Vladimir Medinsky, il consigliere di Putin. Un cambiamento interessante.