Trump dopo i negoziati | Buone probabilità per accordo di pace Corruzione in Ucraina? Non aiuta i negoziati

Roma, 30 novembre 2025 – "Penso che ci siano buone probabilità di raggiungere un accordo" per porre fine alla guerra russa in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump rispondendo ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sui colloqui tra funzionari statunitensi e ucraini nel sud della Florida. Trump, che ha detto di aver parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff, ha sottolineato, come riporta la Cnn, che i colloqui "stanno procedendo bene. Vogliamo impedire che la gente venga uccisa". Trump a cronista dopo domanda su sparatoria di Washington: Sei stupida? "L'Ucraina ha alcuni problemi difficili, ma credo che la Russia vorrebbe vederli risolti", ha aggiunto il presidente Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

