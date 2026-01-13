Ucraina raid russi a Kharkiv Migliaia al buio

Continuano i raid russi sulla regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina. L’attacco militare di Mosca coinvolge diverse aree della regione, causando interruzioni dell’energia e disagi tra la popolazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità locali cercano di gestire le conseguenze di questi eventi. La conflictualità nel paese prosegue con impatti significativi sulla vita quotidiana delle persone coinvolte.

Raid russi a Kharkiv. Prosegue sull'Ucraina l'attacco di Mosca che bombarda la regione nordorientale. La capitale continua a essere senza elettricità per il 70 per cento degli edifici. Servizio di Vito D'Ettorre TG2000.

Guerra Ucraina, raid e missili sul Mar Nero/ NATO: “Russia pericolo a lungo termine”. Negoziati pace a Davos - Guerra in Ucraina, cosa succede dopo i raid su Kharkiv e scontro sul Mar Nero: Rutte lancia alert sulla Russia, Trump riunisce i Volenterosi a Davos ... ilsussidiario.net

Ucraina, la guerra non si ferma: raid russo su Kharkiv, missili su Kiev – La diretta - Non si ferma la guerra in Ucraina, con continui attacchi russi sulle città. msn.com

