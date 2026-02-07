Massicci attacchi russi freddo e buio

Questa mattina, in diverse zone dell’Ucraina, i cittadini si sono svegliati senza corrente. I blackout sono stati causati da attacchi russi che hanno preso di mira le infrastrutture energetiche, lasciando molte aree al buio e senza riscaldamento, mentre fuori fa freddo. La situazione si mantiene tesa e le autorità stanno cercando di ripristinare i servizi il prima possibile.

8.45 Forniture elettriche interrotte in vaste aree dell'Ucraina, per i massicci attacchi russi sulle infrastrutture energetiche del Paese. Lo comunica l' agenzia energetica statale Ukrenergo. Per i numerosi raid attivate procedure di emergenza con blackout programmati. Centinaia di migliaia di persone al buio e al gelo,senza riscaldamento con le temperature molto sotto lo zero. E per l'attacco russo sull'Ucraina occidentale, la Polonia ha sospeso i voli negli scali di Lublino e Rzeszow, vicini al confine tra Polonia e Ucraina.

