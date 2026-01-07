Quando si uccideva il maiale | la storia di un rito antico

L’uccisione del maiale rappresenta un'antica tradizione radicata nella cultura contadina italiana. Questo rito, praticato da generazioni, ha segnato il ciclo delle stagioni e l’economia delle comunità rurali. Sebbene possa sembrare cruento, per molti è considerato un momento di condivisione e rispetto per la vita. La sua storia riflette un legame profondo tra uomo e natura, tramandato nel tempo come parte integrante della cultura popolare.

L'uccisione del maiale è un vero e proprio rito che si perde nella notte dei tempi. Un uso cruento per alcuni mentre per altri "la più nobile fra le tradizioni della vita contadina". Una festa alla quale partecipa tutta la famiglia, parenti, compari, vicini di casa. Un sacrificio sanguinoso.

In CALABRIA tra fine Dicembre e inizio di Gennaio da secoli in ogni famiglia calabrese, si rinnova il tradizionale rito della macellazione del maiale. L’allevamento e macellazione di questo suino era considerato un prodotto alimentare indispensabile dai nostri - facebook.com facebook

