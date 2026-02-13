Tutti pazzi per Fede! Il Milan festeggia la medaglia d’oro di Brignone

Federica Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante ai Mondiali di Courchevel e Meribel, e il Milan ha subito condiviso il suo entusiasmo su X, pubblicando un messaggio che in breve tempo ha fatto il giro del web.

Un gesto semplice, ma di impatto. E considerata la grandezza dell'impresa, pure doveroso. Il Milan celebra la medaglia d'oro di Federica Brignone su X, con un post che in pochi minuti ha generato milioni di interazioni. Milanista da sempre. "Un'ispirazione per tutti noi. Sei un fenomeno, Fede!". Queste le parole scelte dal club per rendere omaggio al successo della sciatrice ai Giochi Olimpici, pilastro della spedizione italiana e grande tifosa rossonera: in passato era stata invitata nella sala dei trofei di via Aldo Rossi per raccontare le origini della sua passione milanista (per chi volesse approfondire è ancora disponibile il video su YouTube, ndr) e a lei quasi brillavano gli occhi a ringraziare i familiari per averle tramandato una passione così grande.