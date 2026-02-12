Olimpiadi Federica Brignone ha vinto la medaglia d' oro nel SuperG

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. L’atleta italiana, nata a Milano nel 1990, ha completato la gara in 1’23”41, portando a casa la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione. La sua performance ha sorpreso e emozionato il pubblico presente sugli sci.

Ha chiuso in 1'23"41. Completano il podio la francese Romane Miradoli (+0"41) e l'austriaca Cornelia Huetter Federica Brignone è medaglia d'oro nel SuperG dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. L'azzurra, nata a Milano nel 1990, ha chiuso in 1'23"41. All'arrivo, nel parterre, era presente anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che l’ha applaudita a lungo. “Non pensavo che avrei potuto vincere, è incredibile. Forse ce l'ho fatta oggi perché l'oro olimpico mi mancava”, ha commentato l'atleta. Completano il podio la francese Romane Miradoli (+0"41) e l'austriaca Cornelia Huetter (+0"52).🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Federica Brignone sorride ai giochi di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG a Pechino 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il discorso della Brignone al Quirinale per la consegna del tricolore

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Federica Brignone in esclusiva dopo la prima prova Olimpica: Mi mancano chilometri, un sogno essere portabandiera · Sci alpino; Il boato per Federica Brignone, il silenzio raggelante alla caduta di Lindsey Vonn: le reazioni del pubblico di Cortina davanti ai maxi schermi; Quando gareggia Brignone in gigante e superG? Date, orari e dove vederla; Cosa aspettarsi da Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina: l'esserci è già una vittoria.

Federica Brignone, è Oro infinito nel SuperG femminile! Dal terribile infortunio e il sogno svanito a una vittoria leggendaria che ci parla di resilienzaFederica Brignone vince un Oro leggendario nel SuperG: dalle lacrime dell'infortunio del 2025 a quelle di gioia per una vittoria meravigliosa ... vogue.it

Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)«Ho pensato a sciare, ho cercato di fare il mio massimo, ho detto o la va o la spacca ma non pensavo di poter vincere l'oro». Federica Brignone è emozionata ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo i ... ilmattino.it

La sensazionale medaglia d’oro di Federica Brignone nel Super-G alle Olimpiadi x.com

STRAORDINARIA FEDERICA BRIGNONE! Vince l’oro olimpico nel Super G! facebook