Olimpiadi Federica Brignone ha vinto la medaglia d' oro nel SuperG

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. L’atleta italiana, nata a Milano nel 1990, ha completato la gara in 1’23”41, portando a casa la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione. La sua performance ha sorpreso e emozionato il pubblico presente sugli sci.
Ha chiuso in 1'23"41. Completano il podio la francese Romane Miradoli (+0"41) e l'austriaca Cornelia Huetter Federica Brignone è medaglia d'oro nel SuperG dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. L'azzurra, nata a Milano nel 1990, ha chiuso in 1'23"41. All'arrivo, nel parterre, era presente anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che l’ha applaudita a lungo. “Non pensavo che avrei potuto vincere, è incredibile. Forse ce l'ho fatta oggi perché l'oro olimpico mi mancava”, ha commentato l'atleta. Completano il podio la francese Romane Miradoli (+0"41) e l'austriaca Cornelia Huetter (+0"52).🔗 Leggi su Milanotoday.it
