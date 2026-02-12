Oro olimpico per Brignone cuore rossonero | il Milan festeggia la sua campionessa

Federica Brignone, campionessa di sci e tifosa del Milan, ha vinto l’oro nel SuperG a Milano Cortina. La vittoria ha fatto esplodere di gioia i tifosi rossoneri, che hanno seguito con passione la gara della loro atleta. Brignone, con la sua prestazione perfetta, ha portato a casa il primo oro italiano a queste Olimpiadi, suscitando orgoglio e entusiasmo tra gli appassionati di sport e calcio.

Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina si festeggia l'impresa storica di Federica Brignone: medaglia d'oro nel SuperG. La sciatrice italiana ha fatto registrare un tempo di 1:23.41. E pensare che fino a pochi mesi fa la sua partecipazione ai giochi olimpici era a rischio, l'infortunio al ginocchio rischiava di infrangere il suo sogno. Ma lo sapevate che la campionessa olimpica è una tifosa rossonera sfegatata? "Mia nonna è milanista, così come mia Mamma e mio fratello. Tifo Milan sempre, nel bene e nel male. Il mio sogno sarebbe di rivederlo in Champions" aveva dichiarato nel 2020 ai microfoni di Milan TV.

