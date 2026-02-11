La protesta dei giornalisti Rai contro Petrecca si allarga | Sciopero delle firme e lettura del comunicato in tutti i Tg

I giornalisti Rai lanciano una protesta collettiva contro il direttore Petrecca. Oggi hanno deciso di scioperare le firme e leggere un comunicato in tutti i telegiornali, in risposta alle recenti gaffe durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La protesta si sta diffondendo tra i giornalisti, che chiedono maggiore attenzione e rispetto.

La protesta contro il direttore Paolo Petrecca per le gaffe durante la cerimonia di apertura della Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si allarga a tutti i giornalisti Rai. Dopo la presa di posizione durissima della redazione di RaiSport, che ha ritirato le firme dalle telecronache e dai servizi confezionati per i Giochi, confermando i tre giorni di sciopero post-Olimpiadi, da Viale Mazzini non è arrivato nessun segnale. Da qui, la decisione del sindacato di Usigrai di proclamare la mobilitazione collettiva: "Abbiamo indetto, per l'intera giornata di venerdì 13 febbraio, uno sciopero delle firme in tutti i tg, gr, nei programmi di informazione della Rai e sul web".

