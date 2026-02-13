Tutti gli uomini possono cambiare
Domenica alle 16, Lazzerini ospiterà Irene Facheris per un nuovo incontro con autori, durante il quale presenterà il suo libro *Tutti gli uomini (possono cambiare le cose)*, pubblicato da Edizioni Tlon.
Domenica alle 16 Lazzerini si terrà nuovo appuntamento degli Incontri con autori: saràla volta di Irene Facheris (foto) con il suo libro Tutti gli uomini (possono cambiare le cose) pubblicato da Edizioni Tlon. L'incontro si svolge nell'ambito del Festival Femminista in collaborazione con l'associazione Ipazia. Dopo il grande successo del podcast Tutti gli Uomini, il progetto di Irene Facheris prende nuova vita in un libro che affronta domande su mascolinità tossica, relazioni sane e modelli da trasmettere, attraverso testimonianze e riflessioni di tanti uomini, invitati a interrogarsi senza paura di esporsi.
"Tutti gli uomini (possono cambiare le cose)"
