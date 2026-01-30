Venerdì 6 febbraio alle 18.30 a Udine, l’associazione GetUp organizza un incontro con Irene Facheris. La scrittrice, attivista e podcaster presenta il suo nuovo libro

Che cosa significa essere uomo, oggi? E come si può costruire un maschile diversi, che non si lasci imprigionare dai modelli tradizionali? Serve parlarne. Tutti gli uomini hanno il privilegio e quindi la possibilità di cambiare le cose L'appuntamento, a ingresso libero e gratuito (meglio se con prenotazione all'indirizzo [email protected]), si svolgerà all'interno della scuola Tiepolo in via del Pioppo 55.

TUTTI GLI UOMINI possono cambiare le cose - Intervista a Irene Facheris

