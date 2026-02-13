Le borse più attese della prossima primavera-estate sono già protagoniste delle passerelle, con modelli che combinano richiami vintage e tocchi moderni. Tra queste, la borsa a tracolla in rafia di Gucci e il secchiello in pelle di Prada si distinguono per dettagli artigianali e colori vivaci. È il momento di scegliere tra le forme iconiche rivisitate e le novità che promettono di conquistare le fashion lover.

Tra debutti imperdibili e ritorni dal sapore nostalgico, una panoramica delle borse cult della stagione in arrivo. Da ammirare, desiderare e, forse, anche indossare ora. e in tutte le primavere a venire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tutte le borse già di culto della prossima Primavera-estate: è il momento di iniziare a sognare

Le riprese della nuova produzione sono previste tra primavera e estate 2026.

Le borse Chanel in pelle liscia 2026 sono le nuove texture di culto dopo il classico matelasséAlla sfilata Chanel primavera estate 2026 le borse sono state grandi protagoniste, come è giusto che sia, visto l'heritage della maison. Il direttore artistico Matthieu Blazy ha concentrato su di esse ... vogue.it

Saranno It Bag. Le borse firmate destinate a diventare icone nella Primavera-Estate 2026Da Prada a Chanel e Louis Vuitton: le nuove borse donna firmate 2026 più belle della Primavera Estate: it-bag iconiche e modelli eleganti ... iodonna.it

