Le riprese della nuova produzione sono previste tra primavera e estate 2026. Andando incontro all’attesa dei fan, S andokan e Can Yaman sono pronti a riproporre le avventure ispirate a Emilio Salgari, con il celebre pirata interpretato dall’attore turco. La serie promette di conquistare nuovamente il pubblico di Rai 1 con un mix di azione e avventura.

© Iodonna.it - Le riprese dovrebbero iniziare tra la primavera e l'estate 2026

S andokan e Can Yaman hanno conquistato Rai 1 con le avventure create da Emilio Salgari e il pirata muscolare interpretato dall’attore turco. Nonostante per molti Kabir Bedi rimanga l’unico e solo Sandokan televisivo, l’audience parla chiaro: il successo della fiction porta naturalmente verso una seconda stagione. Can Yaman reinventa Sandokan: un personaggio altruista, sensibile e profondamente umano X Leggi anche › Cosa succede nell’ultima puntata di Sandokan: il pirata riuscirà a riabbracciare Marianna? L’ultima puntata si è conclusa con Sandokan che riesce a salvare la sua tribù dai colonizzatori inglesi, a riabbracciare Marianna, grazie al suo coraggio, e a sconfiggere il sultano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

