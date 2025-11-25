Nico Paz, il talento del Como ha scelto il Real Madrid: tornerà in Spagna nel 2026, la clausola non vale a gennaio e il club lariano lo blinda. Il talento cristallino di Nico Paz ha impiegato pochissimo tempo per conquistare la Serie A. Le sue giocate di alta classe e i gol pesanti, come quello capolavoro rifilato alla Juventus nella sconfitta di Como, hanno acceso i riflettori su un giocatore che sembra destinato a palcoscenici di primissimo livello. Tuttavia, le speranze dei club italiani di trattenerlo a lungo nel nostro campionato sembrano destinate a infrangersi contro la volontà ferrea del giocatore e la strategia del suo club di origine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nico Paz pronto a lasciare Como, ma il futuro è già scritto: quel club gli sta già facendo posto in vista della prossima estate! L'indiscrezione