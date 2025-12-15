Ispra e Guardia Costiera firmano il Protocollo d’intesa a tutela del mare

Il 15 dicembre 2025 a Roma è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra ISPRA e la Guardia Costiera, finalizzato a potenziare la collaborazione nella tutela dell’ambiente marino e costiero. L’accordo, siglato presso il Comando Generale delle Capitanerie di porto, mira a rafforzare le attività di tutela e ricerca ambientale nelle aree marine.

Roma, 15 dicembre 2025 – È stato firmato nei giorni scorsi a Roma, nella sede del Comando Generale delle Capitanerie di porto, un Protocollo d’Intesa tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, volto a rafforzare ulteriormente la cooperazione istituzionale nella tutela dell’ambiente marino e costiero. L’accordo consolida un percorso di collaborazione già sviluppato in passato, ampliandone gli ambiti di intervento e introducendo nuovi strumenti operativi. L’ISPRA, infatti, è organo tecnico-scientifico nazionale a supporto delle politiche ambientali e punto di riferimento per le attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che svolge analisi, monitoraggi e controlli per la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri. Cdn.ilfaroonline.it

