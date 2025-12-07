Agri wedding il nuovo trend dei matrimoni che vale 300 milioni di euro in Italia

Non più solo cerimonie tradizionali in ville storiche, hotel o spiagge esotiche, ma eventi immersi nella natura, tra filari di vite, uliveti, agriturismi e serre artistiche. È il fenomeno dell’ agri wedding, un segmento in forte espansione che oggi in Italia vale oltre 300 milioni di euro, secondo una stima di Coldiretti e della Consulta florovivaistica. L’interesse è così forse che ridefinendo due dei comparti più dinamici del Made in Italy, ovvero quello del florovivaismo e quello dell’organizzazione degli eventi nuziali. Cos’è l’agri wedding, il nuovo trend dei matrimoni. L’agri wedding nasce da un desiderio sempre più diffuso tra le coppie: un matrimonio green e legato al territorio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

