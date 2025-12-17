Tumore della cervice uterina novità per la prevenzione Cosa cambia

Una nuova strategia di prevenzione del tumore della cervice uterina arriva in Toscana, con controlli più tempestivi e un’estensione della popolazione coinvolta. A Firenze, il 17 dicembre 2025, si annunciano importanti novità che potrebbero migliorare significativamente i programmi di screening e salvare più vite. Una svolta fondamentale nell’attenzione alla salute femminile, con benefici concreti e una maggiore attenzione alla prevenzione precoce.

Firenze, 17 dicembre 2025 – Arriva una importante novità in Toscana in merito alla prevenzione del tumore della cervice uterina, con controlli in alcuni casi anticipati e dunque un allargamento della platea della popolazione sotto monitoraggio. "La prevenzione è essenziale nella cura delle persone – commenta l'assessore al diritto alla salute Monica Monni – Prevenzione vuol dire anche screening e controlli per anticipare le diagnosi: una pratica che fa bene alla salute futura dei singoli ma anche alla sostenibilità sistema sanitario pubblico nel suo complesso e sulla prevenzione in Toscana continueremo ad investire con convinzione".

Tumore della cervice uterina, nuove regole dalla Regione: screening anticipato e fasce d’età modificate - Nuove regole per la prevenzione: con il nuovo protocollo regionale il Pap test si farà dai 25 ai 29 anni ogni tre anni e il test Hpv sarà offerto dai 30 ai 64 anni ogni cinque anni ... intoscana.it

Tumore della cervice uterina, svolta in Toscana: più prevenzione e controlli mirati per le donne - La Regione aggiorna gli screening, ampliando la platea e differenziando i controlli in base allo stato vaccinale ... pisatoday.it

CAMPOBASSO. Prevenzione, diagnosi e trattamento: focus sul papilloma virus, responsabile del tumore della cervice nel convegno di Asrem e Unimol Guarda il servizio ASReM - Azienda Sanitaria Regionale del Molise Università degli Studi del Molise #H - facebook.com facebook

