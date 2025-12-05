Asl Roma 3 screening gratuiti per colon-retto cervice uterina e mammario

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – Domenica 14 dicembre si terrà la sesta edizione di “Caro Babbo Natale, quest’anno regalami tanta Salute .”, open day dedicato alla prevenzione promosso dalla ASL Roma 3 e rivolto ai cittadini residenti sul territorio senza prenotazione e con accesso libero. L’iniziativa si svolgerà, dalle 9 alle 18, all’interno di tre diversi presidi aziendali: la Casa della Salute di Ostia, il Poliambulatorio di Via Coni Zugna a Fiumicino e il Poliambulatorio di Via Ramazzini n.15° a Monteverde. Nel corso della giornata il personale sanitario sarà a disposizione per mammografie, screening della cervice uterina con PAP test e HP V test, e saranno consegnate provette per la ricerca di sangue occulto nelle feci. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scopri altri approfondimenti

SCREENING DAY – Controlli Gratuiti il 1° Dicembre! Il Distretto 7 della ASL Roma 2 ti aspetta lunedì 1 dicembre 2025 presso la sede di Via Cartagine 85 per una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute. Un’occasione speciale per effe - facebook.com Vai su Facebook

Tesla ha ospitato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè per una dimostrazione su strada del sistema Full Self-Driving (Supervised): è la prima volta che un Sindaco italiano testa di persona le capacità più avanzate de Vai su X

Asl Roma 3, screening gratuiti per colon-retto, cervice uterina e mammario - ”, open day dedicato alla prevenzione promosso dalla ASL Roma 3 e ... Come scrive ilfaroonline.it

Asl Roma 3, al Grassi arriva capsula screening colon retto - La Asl Roma 3 amplifica la tecnologia a disposizione nello screening del tumore del colon retto con l'acquisizione di un nuovo strumento attivo all'interno dell'Ospedale Grassi di Ostia. Segnala ansa.it

8 marzo, screening e vaccinazioni gratuiti a Ostia con ASL Roma 3 e AS Roma - In occasione della Giornata Internazionale della Donna ASL Roma 3 e AS Roma tornano di nuovo insieme per promuovere il benessere femminile all’insegna della prevenzione e della solidarietà. Scrive ilmessaggero.it

Tumore al colon retto. ASL Roma 3, arriva al Grassi la capsula per lo screening - Una capsula delle dimensioni di una comune compressa di tradizionale uso antibiotico ingerita facilmente ... Da quotidianosanita.it

Arriva al Grassi di Ostia la capsula per lo screening del colon retto - La Asl Roma 3 amplifica la tecnologia a disposizione nello screening del tumore del colon retto con l’acquisizione di un nuovo strumento attivo all’interno dell’Ospedale Grassi di Ostia. Da iltempo.it

Giornata della donna, a Ostia screening e vaccinazioni gratuiti - In occasione della Giornata Internazionale della Donna ASL Roma 3 e AS Roma tornano di nuovo insieme per promuovere il benessere femminile all’insegna della prevenzione e della solidarietà. Da iltempo.it