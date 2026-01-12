Nelle prossime ore, la Juventus presenterà la sua prima offerta ufficiale al Liverpool per l’acquisto di Chiesa. La trattativa si concentrerà su una formula che includa l’obbligo di riscatto legato alle presenze, garantendo anche la valutazione della condizione fisica del giocatore. Di seguito, i dettagli aggiornati sulla proposta e le modalità di negoziazione tra le due società.

Chiesa Juve: prima offerta in arrivo, il club lavora per legare l’obbligo di riscatto alle presenze e avere garanzie sulla tenuta fisica. Il grande ritorno di mercato sta per entrare nella sua fase operativa e più calda, trasformando le semplici suggestioni in una trattativa reale e strutturata. Le indiscrezioni che si rincorrevano da giorni stanno finalmente lasciando spazio ai fatti concreti: la dirigenza della Juventus ha rotto gli indugi ed è praticamente pronta a recapitare sulla scrivania del Liverpool la prima offerta ufficiale per Federico Chiesa. Secondo quanto riportato con precisione da Tuttosport, il piano d’azione studiato da Comolli è ormai definito nei dettagli e mira a trovare il difficile punto di incontro con le richieste dei Reds. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve, nelle prossime ore la prima offerta ufficiale al Liverpool: si lavorerà su questa formula! Tutti i dettagli della trattativa

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Chiesa, la formula Juve: l’offerta per convincere il Liverpool”

Leggi anche: Paratici Fiorentina, ci siamo: l’ex Juve è arrivato oggi in Italia, nelle prossime 24 ore la fumata bianca. Contratto, cifre e poteri: tutti i dettagli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calciomercato in diretta: la Juventus accelera, vicino il ritorno di Chiesa; Calciomercato Juve, tutto su Chiesa: il ritorno dal Liverpool e le parole di Spalletti; Calciomercato, le news e le trattative dell'8 gennaio; Calciomercato live: Roma, attesa per Raspadori, Fenerbahce su Dovbyk, Juventus alla ricerca di un vice Yildiz.

Tuttosport - Pronta l'offerta per Chiesa: il piano della Juventus per convincere il Liverpool - La formula, dal lato Juve, resterebbe invariata: si parlerebbe di un prestito semestrale con diritto di riscatto destinato ad essere modulato in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. msn.com