Calciomercato Juve LIVE | Frattesi obiettivo concreto avviati i primi contatti Può cambiare il futuro di McKennie

La Juventus accelera sul mercato: Frattesi è un obiettivo concreto e i primi contatti sono stati avviati. La società bianconera lavora per rinforzare la rosa e potrebbe cambiare le sorti di alcuni giocatori come McKennie. Segui in tempo reale tutte le trattative, le indiscrezioni e gli aggiornamenti sulle operazioni di calciomercato della Juventus.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti.

