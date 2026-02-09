Yildiz firma per una Juve di nuovo grande | contatti avviati per il super colpo a zero

La Juventus ha avviato i contatti per portare a Torino un nuovo grande talento, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e tornare ai vertici. La società sta lavorando per assicurarsi un colpo a zero, mentre la qualificazione alla prossima Champions resta una priorità assoluta. La dirigenza vuole ricostruire il team e riaccendere le speranze dei tifosi, puntando tutto sulla volontà di tornare grande.

Imprescindibile la qualificazione alla prossima Champions La Juve pensa in grande, la Juve è obbligata a tornare grande. Oltre che un sostanzioso aumento dell’ingaggio, da 1,7 a 6 milioni bonus esclusi è tanta roba, Yildiz aveva infatti chiesto e probabilmente ottenuto delle garanzie su una campagna di rafforzamento in grado di alzare (e non di poco) il livello dell’attuale rosa. In tal senso sarà imprescindibile la qualificazione alla Champions, un traguardo ora come ora tutt’altro che scontato. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti su obiettivi come Frattesi e le trattative in corso.

La Juventus sta lavorando già da tempo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

