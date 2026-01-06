Roma futuro blindato | Cristante e Mancini si legano al club fino al 2030 manca solo il comunicato

La Roma ha annunciato la volontà di prolungare i contratti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini fino al 2030, confermando l’impegno nei confronti dei propri talenti. La firma ufficiale è attesa, ma le trattative sono ormai concluse, segnando un passo importante per il progetto sportivo del club. La scelta di blindare i due giocatori riflette la volontà di consolidare la rosa e garantire continuità al gruppo.

La Roma sceglie la continuità e manda un messaggio forte, dentro e fuori Trigoria. Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono pronti a legarsi ancora a lungo al club giallorosso, diventando ufficialmente i pilastri attorno ai quali Gian Piero Gasperini intende costruire il presente e il futuro della squadra. L’intesa tra la società e gli entourage dei due calciatori è stata raggiunta: manca soltanto l’annuncio formale, atteso nei prossimi giorni, ma la direzione è ormai tracciata. Il nuovo accordo dovrebbe proiettare entrambi verso una permanenza fino al 2030, con un adeguamento economico che li porterà a sfiorare i 3,5 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, futuro blindato: Cristante e Mancini si legano al club fino al 2030, manca solo il comunicato Leggi anche: Milan, Saelemaekers blindato: accordo per il rinnovo fino al 2030 Leggi anche: Roma, blindato il futuro: rinnovo fino al 2027 per Cristian Cama Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma, rinnovi arrivati per Cristante e Mancini: accordo fino al 2030. Mancini e Cristante, è fatta: la Roma rinnova entrambi i contratti fino al 2030 - Il difensore e il centrocampista erano in scadenza nel 2027: il ds Massara aveva in cima alle sue priorità il prolungamento di entrambi i contratti ... corrieredellosport.it

La Roma vuole blindare Mancini e Cristante: perché i loro rinnovi sono una priorità - Leader dentro e fuori dal campo, il difensore e il centrocampista sono punti fermi per Gasperini oltre che per l'Italia di Gattuso: trattative in corso con il club ... msn.com

Roma, Cristante: “Obiettivo Champions. Scudetto? Difficile, ma ci proviamo” - L'intervista di Bryan Cristante a Sky Sport in vista della prima partita del 2026 in casa dell'Atalanta, dove lui e Gasperini saranno ex ... gianlucadimarzio.com

Dovbyk, futuro ancora incerto alla Roma Nonostante il suo nome sia stato spesso accostato al mercato in uscita, al momento non sono arrivate offerte concrete per Dovbyk. La Roma, per ora, resta in attesa di sviluppi. Resta alla Roma o troverà una nuova d - facebook.com facebook

#Svilar, un futuro lontano da Roma come Alisson Lo scenario Premier e quelle cifre da capogiro x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.