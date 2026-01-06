Roma futuro blindato | Cristante e Mancini si legano al club fino al 2030 manca solo il comunicato

La Roma ha annunciato la volontà di prolungare i contratti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini fino al 2030, confermando l’impegno nei confronti dei propri talenti. La firma ufficiale è attesa, ma le trattative sono ormai concluse, segnando un passo importante per il progetto sportivo del club. La scelta di blindare i due giocatori riflette la volontà di consolidare la rosa e garantire continuità al gruppo.

La Roma sceglie la continuità e manda un messaggio forte, dentro e fuori Trigoria. Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono pronti a legarsi ancora a lungo al club giallorosso, diventando ufficialmente i pilastri attorno ai quali Gian Piero Gasperini intende costruire il presente e il futuro della squadra. L’intesa tra la società e gli entourage dei due calciatori è stata raggiunta: manca soltanto l’annuncio formale, atteso nei prossimi giorni, ma la direzione è ormai tracciata. Il nuovo accordo dovrebbe proiettare entrambi verso una permanenza fino al 2030, con un adeguamento economico che li porterà a sfiorare i 3,5 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

