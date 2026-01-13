Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Joao Gomes per l'acquisto a giugno, mentre resta da definire l'intesa con il Wolverhampton. La società azzurra punta a rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, considerando il brasiliano una delle principali priorità. La trattativa prosegue con attenzione, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dai club coinvolti.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo in vista dell’estate. Gli azzurri, infatti, hanno messo Joao Gomes in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, il club azzurro ha già trovato l’intesa economica con l’entourage del brasiliano, mentre resta da definire l’accordo con il Wolverhampton per chiudere l’operazione a giugno. Ne parla Gianluca Di Marzio. Calciomercato Napoli, il punto su Joao Gomes. Si legge sul sito di Di Marzio: Dopo l’inizio della trattativa che vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, procedono i lavori in casa Napoli per arrivare a Joao Gomes a giugno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli ha un accordo con Joao Gomes per giugno: manca solo l'intesa con il Wolverhampton

