Trump’s upheaval of the Atlantic alliance to loom over Munich security forum

Donald Trump ha scatenato una nuova tensione tra gli alleati europei e gli Stati Uniti, questa volta con le sue dichiarazioni sul rafforzamento della NATO. Durante la conferenza di Monaco, il suo intervento ha acceso discussioni sul possibile indebolimento dell’alleanza atlantica, accentuando le divisioni già presenti tra le due sponde dell’Atlantico. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è stato il richiamo di Trump alla necessità di rinegoziare i contributi militari dei paesi europei, suscitando reazioni contrastanti tra i partecipanti.

BERLINMUNICH, Feb 13 (Reuters) - One year after U.S. Vice President JD Vance attacked European allies at the Munich Security Conference, Washington's partners will be seeking to chart a more independent course, while preserving the basis of the alliance. This year's meeting, which begins on Friday, also comes against a backdrop of multiple conflicts, including war in Ukraine, Gaza and Sudan. "I cannot remember a time when we had more simultaneous wars, crises, and conflicts of that dimension," Wolfgang Ischinger, the former German diplomat who heads the forum, told a gathering earlier this week.