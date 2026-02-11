Non riforma ma distruzione L’allarme del Munich Security Report sull’ordine globale

Il rapporto del Munich Security Report 2026 mette in guardia: l’ordine globale nato dopo la Seconda guerra mondiale sta andando in frantumi. Secondo gli autori, non si tratta di una semplice riforma, ma di una vera e propria distruzione dell’equilibrio internazionale. Le tensioni crescono, e le logiche di potere cambiano rapidamente, lasciando il mondo più instabile di quanto non fosse prima.

Secondo il Munich Security Report 2026, l’ordine internazionale costruito dopo il 1945 è entrato in una fase di smantellamento accelerato. La seconda amministrazione Trump ha trasformato la distruzione delle regole in metodo di governo, innescando una dinamica che investe sicurezza europea, Indo-Pacifico, commercio globale e cooperazione allo sviluppo. Da qui il rischio di un mondo fondato su sfere di influenza, accordi personali e interessi privati. La distruzione come metodo politico. Il mondo è entrato in una fase di wrecking-ball politics. Non riforma, ma demolizione. Abbattimento delle strutture esistenti senza alcun aggiustamento o demolizione mirata. 🔗 Leggi su Formiche.net

