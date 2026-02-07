Video razzista con gli Obama Trump condanna ma non si scusa | Non l’avevo visto

Donald Trump ha commentato il video pubblicato su Truth Social in cui Barack Obama e Michelle sono ritratti come scimmie. Trump ha condannato il contenuto, definendolo razzista, ma ha anche detto di non averlo visto prima. La reazione del ex presidente arriva poco dopo la diffusione del video, che ha scatenato molte critiche. Trump non si è scusato e ha mantenuto una posizione di distanza, lasciando aperta la questione sul suo coinvolgimento.

(Adnkronos) – Donald Trump prende posizione sul controverso video pubblicato giovedì notte sul suo account Truth Social, in cui Barack Obama e sua moglie Michelle diventano scimmie, condannando la componente razzista ma senza offrire scuse personali. "Of course I do", ha risposto ai giornalisti quando gli è stato chiesto se condannasse le immagini offensive dell'ex.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Obama Trump Trump non si scusa per il video razzista sugli Obama: “Non ho sbagliato, non l’avevo visto tutto” Il presidente americano Donald Trump si rifiuta di scusarsi per il video razzista su Michelle e Barack Obama. Video razzista su Obama, Trump: "Non mi scuso, non l'avevo visto tutto" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Obama Trump Argomenti discussi: Trump e il video con gli Obama come scimmie su Truth. I Repubblicani contro Trump: Spregevole. Poi il video viene rimosso; Suprematismo Usa: gli Obama nel video razzista di Trump; Usa, Casa Bianca dopo il video razzista sugli Obama: Pubblicato per errore, poi rimosso; Trump posta gli Obama come scimmie, poi la marcia indietro: Colpa dello staff. Video razzista con gli Obama, Trump condanna ma non si scusa: Non l'avevo vistoDonald Trump condanna la parte razzista di un video sugli Obama condiviso su Truth Social, ma non si scusa. La vicenda scatena critiche bipartisan e tensioni politiche in vista delle elezioni di medio ... adnkronos.com Trump non si scusa per il video razzista sugli Obama: Non ho sbagliato, non l’avevo visto tuttoIl presidente degli Stati Uniti, anche dopo che il video con un'immagine razzista di Michelle e Barack Obama è stato rimosso dal suo account su Truth ... fanpage.it #StatiUniti "Pubblicato per errore", questa la motivazione dietro la pubblicazione, da parte di #Trump, di un video razzista in cui Barack e Michelle #Obama sono raffigurati come scimmie. La Casa Bianca lo ha rimosso facendo ricadere la responsabilità su u facebook Video postato da Trump con gli Obama come due scimmie, Roberto Saviano: "In questo caso c’è un orrore razzista: da sempre l’estrema destra bianca americana utilizza l’espressione “scimmia” per insultare gli afroamericani. È una scelta consapevole." #otto x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.