Gli Stati Uniti hanno restituito al Venezuela la superpetroliera MT Sophia, sequestrata poche settimane fa nel Mar dei Caraibi. L’operazione fa parte di una strategia più ampia degli americani per riattivare l’industria petrolifera venezuelana, colpita da sanzioni e blocchi. La decisione arriva mentre il governo di Caracas cerca di rilanciare le esportazioni di petrolio, sperando di recuperare terreno sul mercato mondiale.

Prosegue la strategia americana per ravvivare l’industria petrolifera del Venezuela. L’ultima mossa riguarda la consegna di una nave petrolifera venezuelana, sequestrata questo mese dalle autorità statunitensi nel Mar dei Caraibi. Mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che non si escludono nuove azioni di forza nel processo di transizione del Paese sudamericano, l’agenzia Reuters sostiene che è stata ridata al governo socialista una delle sette imbarcazioni trattenute nelle operazioni militari vicino alle coste del Venezuela. I funzionari americani che hanno parlato con l’agenzia “hanno identificato la nave consegnata alle autorità venezuelane come la superpetroliera MT Sophia, battente bandiera panamense. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli Usa restituiscono al Venezuela la superpetroliera M/T Sophia. I piani petroliferi di Trump

Approfondimenti su M T Sophia

Dopo mesi di sanzioni statunitensi, alcuni pozzi petroliferi in Venezuela sono stati riaperti.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere, la russa Marinera vicino all’Irlanda e la Sophia nei Caraibi, nell’ambito di un’operazione che coinvolge collegamenti con il Venezuela.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su M T Sophia

Argomenti discussi: Gli Stati Uniti restituiscono una petroliera sequestrata al Venezuela, affermano funzionari; Il dollaro tocca i minimi dal 2022, Trump: Fantastico. Le ragioni del calo; Energia, la dipendenza europea dall'estero; Carte di credito, Trump propone di ridurre gli interessi negli Usa. Ecco quanto costa indebitarsi in Italia.

USA restituiscono al Venezuela una petroliera sequestrataGli Stati Uniti hanno deciso di riconsegnare al Venezuela una petroliera sequestrata a gennaio 2026. La nave è la superpetroliera M/T Sophia, battente bandiera panamense, fermata il 7 gennaio. Le auto ... tg24.sky.it

Coppa America: un pacco da restituire al mittente. I comitati presentano il team #partenoperibelle ed annunciano la prima mobilitazione cittadina il 7/02 a Bagnoli! In una Piazza Plebiscito fredda ed insolitamente vuota, chiusa al passaggio e blindata da reparti - facebook.com facebook

"solo gli Usa possono mettere in sicurezza la #Groenlandia" dice #Trump a #Davos. Attacca l'Europa,ma ricorda sue radici europee. Siamo stati stupidi a restituire la Groenlandia dopo averla difesa nella 2 guerra mondiale. È necessario iniziare negoziato x ac x.com