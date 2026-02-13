Truffa romantica ai domiciliari | 29enne denunciato a Catania

Catania, 29enne ai domiciliari viene denunciato per truffa romantica nonostante il braccialetto elettronico. La polizia ha scoperto che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri raggiri, ha continuato a adescare vittime online, sfruttando la connessione internet di casa e senza rispettare le restrizioni imposte dalla misura cautelare. Un dettaglio che ha fatto scattare il suo deferimento: il suo profilo social era ancora attivo e utilizzato per contattare nuove persone.

Adescava le vittime online nonostante il braccialetto elettronico. Un catanese di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici in materia di raggiri, è stato denunciato dagli agenti della Questura di Catania dopo aver tentato di mettere a segno una nuova truffa. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma ciò non gli ha impedito di navigare in rete e cercare nuove vittime attraverso una nota applicazione di incontri, organizzando quella che si configura come una "truffa romantica". L'invito a casa e la richiesta di denaro.

Una truffa ai danni di una donna di 90 anni a Catania si è conclusa con il pagamento di gioielli per circa 30mila euro.

Domenica scorsa, un 29enne è stato denunciato dopo aver evitato un controllo della polizia lungo il viale Delle Dune di San Leone.

