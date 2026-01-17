Aiutato da due improvvisati compari è scappato ai poliziotti che lo stavano controllando | denunciato 29enne

Domenica scorsa, un 29enne è stato denunciato dopo aver evitato un controllo della polizia lungo il viale Delle Dune di San Leone. Aiutato da due complici improvvisati, il giovane si è dato alla fuga, ma è stato successivamente rintracciato e identificato. L’episodio si inserisce in un quadro di controlli di routine, evidenziando le difficoltà delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

Credeva forse d'averla fatta franca. Ma si sbagliava. E pure di grosso. I poliziotti sono riusciti - ed era anche scontato che accadesse - a risalire alla sua identità: dovrà adesso rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale Come era prevedibile. Il giovane che, domenica scorsa, è scappato mentre la polizia lo stava controllando lungo il viale Delle Dune di San Leone, è stato identificato. E naturalmente denunciato alla Procura. Le ipotesi di reato avanzate a carico del ventinovenne, residente a Casteltermini, sono: violenza e resistenza a pubblico ufficiale. A finire nei guai, quella stessa sera, erano stati gli stessi due ragazzi che, di fatto, lo hanno aiutato a scappare: un ventiduenne di Aragona e un ventisettenne di Racalmuto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Ischia: l’asso di picche lo incastra. Carabinieri denunciato un 29enne

Leggi anche: Rubati trolley, tablet e pc da un'auto in sosta: denunciato un 29enne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

DITTA ITALIANA TRASLOCO Diffidate degli ABUSIVI IMPROVVISATI Foto Reali dei Mezzi di Proprietà e dello STAFF Visita i nostri profili FB sempre aggiornati SERVIZIO TRASLOCHI 389/8223066 Info-Line SB Ditta Italiana Sp - facebook.com facebook