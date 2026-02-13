Truffa ad un anziano e resistenza a pubblico ufficiale | due arresti

Giuseppe Russo, 65 anni di Avellino, è stato vittima di una truffa messa a segno da due uomini del Napoletano che sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Avellino. Gli agenti hanno fermato i due durante un tentativo di fuga dopo aver tentato di evitare un controllo, motivato dalla loro resistenza a pubblico ufficiale. La truffa, scoperta grazie alle indagini, avrebbe coinvolto anche altri anziani nel quartiere.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane, ha tratto in arresto due persone del napoletano per truffa e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti delle Sottosezioni della Polizia Stradale di Avellino Ovest e Grottaminarda, a seguito di segnalazione di una truffa consumata nei confronti di una persona anziana, intercettavano, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, un’autovettura sospetta con a bordo due individui che, alla vista dei poliziotti, dopo aver abbandonato il veicolo in una zona rurale all’uscita del casello autostradale di Benevento, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti prima di essere bloccati dagli agenti che rinvenivano, all’interno di un borsello in loro possesso, preziosi e denaro contante di cui si accertava la provenienza furtiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Recentemente, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni di Aquino, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella notte a Colleferro, due giovani egiziani sono stati arrestati da Carabinieri e Polizia per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

