Trovato morto accoltellato sul balcone di casa

Una persona è stata trovata morta sul balcone di casa, con diverse ferite da arma da taglio. La scoperta è avvenuta in serata a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno indagando per capire cosa sia successo. La vittima, ancora da identificare, era stata vista poco prima in zona. Nessuna pista esclusa al momento.

Licciana Nardi (Massa Carrara), 12 febbraio 2026 – Tragedia in serata a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. Intorno alle 20:30 è arrivata una segnalazione al numero unico 112 con la richiesta di soccorso per un uomo di 55 anni trovato morto accoltellato sul balcone di casa. L’intervento dei soccorritori. Sul posto sono stati inviati subito i soccorritori con l’automedica di Aulla e un’ambulanza della Croce Azzurra di Comano. Ma non appena arrivati per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Ferita da arma bianca. Il decesso, fanno sapere i soccorritori, sarebbe riconducibile a una ferita da arma bianca, un coltello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto accoltellato sul balcone di casa Approfondimenti su Licciana Nardi Dramma a Roma Nord: uomo trovato morto sul balcone di un’abitazione, disposta l’autopsia Nella zona di Colle Salario a Roma, all’alba di sabato 24 gennaio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo sul balcone di un’abitazione. Bruno Gagliano trovato morto sul balcone a Roma, ipotesi suicidio per la storica drag queen Kastadiva Bruno Gagliano, noto come Kastadiva, storica drag queen romana, è stato trovato senza vita su un balcone della città. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Licciana Nardi Argomenti discussi: Salerno, panettiere di 61 anni ucciso a coltellato a Sarno: arrestato un 33enne; Trovato senza vita nel torrente vicino all'auto incidentata, era scomparso da qualche giorno; Juan Carlos, accoltellato e gettato nel vuoto. L’ultimo sfregio: un pugno al cadavere dopo il volo di 25 metri; Tragedia a Sarno, panettiere ucciso all'interno del suo negozio, fermato un uomo di 33 anni. TOPO MORTO TROVATO NELLA PENTOLA DELLA MENSA SCOLASTICA - facebook.com facebook Nuoro, medico di 38 anni trovato morto in casa: indagini in corso x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.