Allerta gialla per temporali e mareggiate per isole e costa meridionale

Un'onda di maltempo si avvicina alla Toscana, con un'allerta gialla per temporali e mareggiate che coinvolgerà le isole e la costa meridionale. La perturbazione atlantica prevista per domani, 16 dicembre, porterà condizioni meteorologiche avverse sulla regione, richiedendo attenzione e precauzioni.

FIRENZE – In arrivo una perturbazione atlantica che interesserà domani (16 dicembre) anche la Toscana. Dal pomeriggio di oggi sono previste piogge deboli che interesseranno Arcipelago e costa. Domani estensione graduale a tutta la regione con possibilità di temporali in particolare su isole, costa meridionale e zone limitrofe. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per isole e costa meridionale valido per tutta la giornata di domani. Per le stesse zone emessi anche un codice giallo per mareggiate (valido dalle 8 alla mezzanotte sempre di domani) e per vento (dalle 6 alla mezzanotte). Corrieretoscano.it

Forti raffiche di vento e mareggiate: in Puglia allerta 'gialla' per le prossime ore

Torna il maltempo: pioggia, vento e mareggiate. Scatta l'allerta gialla - Il nuovo bollettino meteo emesso dalla Sala operativa della Regione Toscana non porta buone notizie per la Maremma, in particolare per la zona costiera della provincia di Grosseto. corrieredimaremma.it