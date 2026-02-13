Ciclone Ulrike danni lungo la costa di Palmi | mareggiate e allagamenti

Il passaggio del ciclone Ulrike ha provocato danni significativi sul territorio di Palmi, in particolare lungo la fascia costiera. Le onde alte e le intense piogge hanno causato mareggiate che hanno invaso le strade e allagato numerosi negozi e abitazioni, lasciando dietro di sé un quadro di distruzione e disagi.

Il passaggio del ciclone Ulrike ha provocato danni significativi sul territorio di Palmi, in particolare lungo la fascia costiera. Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, forti mareggiate hanno eroso il Lungomare tra Pietrenere e Scinà, compromettendo porzioni della sede stradale e rendendo necessaria l’interdizione di alcune aree per motivi di sicurezza. L’allagamento più esteso si è registrato tra la Rotatoria Rosa dei Venti e il piazzale Ulivarella, dove il mare ha invaso la carreggiata trasportando sabbia, detriti e materiali ingombranti, creando gravi problemi alla viabilità. Problemi si sono verificati anche agli impianti di sollevamento della rete fognaria nelle zone costiere, con conseguenti allagamenti e danni a manufatti sul litorale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

