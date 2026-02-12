Addio a Dario Antiseri | si spegne a 86 anni il filosofo allievo di Popper che ha segnato generazioni di studenti

Nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, il mondo della cultura italiana si è svegliato con una notizia triste. È morto Dario Antiseri, il filosofo che ha formato generazioni di studenti e ha lasciato un segno forte nel panorama intellettuale del Paese. Aveva 86 anni. Antiseri era conosciuto per il suo studio su Popper e per il modo diretto con cui affrontava i grandi temi della filosofia. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per chi si interessa di idee e di pensiero critico.

Il panorama culturale italiano perde uno dei suoi protagonisti più lucidi e originali. Nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2026, si è spento all'età di 86 anni il filosofo Dario Antiseri. La notizia, confermata dalla casa editrice Rubbettino, segna la fine del viaggio terreno di un intellettuale che ha saputo coniugare con estrema coerenza la fede cristiana e il razionalismo critico. Antiseri è deceduto nella sua abitazione di Cesi di Terni dopo aver affrontato una lunga malattia, lasciando un'eredità teorica immensa che ha influenzato generazioni di studenti e studiosi. La sua figura rimarrà indissolubilmente legata alla diffusione del pensiero di Karl Popper in Italia e alla creazione di strumenti didattici che hanno rivoluzionato l'insegnamento della filosofia nelle scuole superiori.

