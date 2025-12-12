Se n' è andato il professor Federico Leoni ha formato generazioni di studenti teatini facendoli appassionare alla Filosofia

È scomparso il professor Federico Leoni, figura di spicco nella formazione di numerose generazioni di studenti a Chieti. La sua passione per la Filosofia ha lasciato un segno indelebile, ispirando molti e contribuendo a diffondere il pensiero filosofico tra i giovani. La sua memoria rimarrà viva attraverso il suo insegnamento e l’eredità che ha lasciato.

È una frase dell'Etica di Baruch Spinoza a comunicare alla sua Chieti che Federico Leoni, il professor Leoni, non c'è più: "Sentiamo e sperimentiamo di essere eterni". Avrebbe compiuto 80 anni il mese prossimo.Nato ad Arezzo, ma arrivato da ragazzino a Chieti, dove ha frequentato il liceo.

