Nei lager c’eravamo anche noi lo sterminio dei triangoli rosa al Moderno

Il teatro Moderno di Tegoleto ospita venerdì 30 gennaio alle 21:15 lo spettacolo

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Venerdì 30 Gennaio dalle ore 21,15 al va in scena al teatro Moderno di Tegoleto ' Nei lager c’eravamo anche noi. Lo sterminio dei triangoli rosa ” della compagnia teatrale “ Attori & Convenuti”, uno spettacolo basato sulle testimonianze di tre uomini deportati nei campi di concentramento nazisti a causa della loro omosessualità. L'evento è promosso dal Comune di Civitella in Val di Chiana, in collaborazione con Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, tra le attività inerenti la Rete Ready (rete delle pubbliche amministrazioni impegnate contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e in occasione anche della Giornata mondiale 2026, ad ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

