Nei lager c’eravamo anche noi Lo sterminio dei Triangoli Rosa a Civitella
Il 26 gennaio 2026, a Civitella, si ricorderà la persecuzione delle persone LGBTQIA+ nei lager nazisti, con un evento teatrale che porta alla luce le storie di chi ha vissuto quegli orrori. Un’occasione per riflettere sulla memoria storica e sull’importanza di preservare la memoria di tutte le persecuzioni, anche quelle meno conosciute, come quella dei Triangoli Rosa.
Arezzo, 26 gennaio 2026 – Ricordare la persecuzione nei campi nazisti delle persone della comunità Lgbtqia+ con il linguaggio vivo del teatro. Venerdì 30 gennaio, dalle ore 21.15, al Teatro Moderno di Tegoleto, andrà in scena “ Nei lager c’eravamo anche noi. Lo sterminio dei Triangoli Rosa” della Compagnia teatrale “Attori & Convenuti”, uno spettacolo basato sulle testimonianze di tre uomini deportati nei campi di concentramento nazisti a causa della loro omosessualità. L'evento è promosso dal Comune di Civitella i n Val di Chiana, in collaborazione con Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, tra le attività inerenti la Rete Re. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nei lager c’eravamo anche noi, lo sterminio dei triangoli rosa al ModernoIl teatro Moderno di Tegoleto ospita venerdì 30 gennaio alle 21:15 lo spettacolo
Le storie dei camuni. Vita da internati nei lager dei nazistiLe storie dei camuni raccontano esperienze di vita durante il periodo dell’occupazione nazista, con particolare attenzione agli internati nei campi di concentramento.
Argomenti discussi: Nei lager c’eravamo anche noi, lo sterminio dei triangoli rosa al Moderno; Sosterremo quella realtà e i percorsi da lui avviati.
Nei lager c’eravamo anche noi, lo sterminio dei triangoli rosa al ModernoVenerdì 30 Gennaio dalle ore 21,15 lo spettacolo in scena a Tegoleto ... msn.com
Ieri sera su consiglio di una componente del gruppo CINZIA VANNUCCHI, ho visto su RAI TRE il film LA ZONA D'INTERESSE e ho fatto bene a fidarmi il film è bellissimo nella sua drammaticità, metteva ben in evidenza il contrasto tra il fuori di un lager nazzist facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.