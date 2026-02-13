Trespidi | Barriera Torino è al buio gli attraversamenti sono pericolosi

Trespidi denuncia che a Barriera Torino, uno dei principali ingressi di Piacenza, cinque lampioni sono spenti, lasciando l’area al buio e rendendo gli attraversamenti pericolosi, soprattutto di sera.

«È accettabile che nel 2026 uno dei principali ingressi di Piacenza resti al buio? A Barriera Torino cinque lampioni sono spenti e la situazione non è più tollerabile. Parliamo di uno snodo strategico della viabilità cittadina, attraversato ogni giorno da migliaia di pedoni, famiglie, anziani, studenti e lavoratori. Attraversamenti pedonali senza illuminazione adeguata rappresentano un pericolo concreto e ingiustificabile. La sicurezza urbana non può essere considerata un dettaglio né affrontata con superficialità». A dirlo è Massimo Trespidi, consigliere comunale della civica Barbieri-Liberi. «Quello di Barriera Torino non è purtroppo un caso isolato, ma solo l’ultimo di tanti episodi di città al buio che mi vengono segnalati dai cittadini in diversi quartieri.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su barriera torino

A Torino, nella zona di Barriera di Milano, alcuni cittadini utilizzano tombini come bracieri improvvisati per scaldarsi durante la notte, impiegando carbonella e foglie secche.

Ultime notizie su barriera torino

Argomenti discussi: Barriera Torino al buio, attraversamenti pericolosi. Trespidi Inaccettabile; Barriera Torino, Attraversamenti pedonali al buio da giorni.

Buio a barriera Torino, Trespidi La giunta ripristini l’illuminazioneÈ accettabile che nel 2026 uno dei principali ingressi di Piacenza resti al buio? A Barriera Torino cinque lampioni sono spenti e la situazione non è più ... piacenzasera.it

Torino, Simeone: Ci sono mancati i gol. Non tutto è negativoTORINO - È tornato titolare per la prima volta dopo l’infortunio, restando in campo fino al triplice fischio e cercando con insistenza quel gol che avrebbe permesso, forse, al Torino di non perdere. tuttosport.com

La denuncia del consigliere Massimo Trespidi “Situazione inaccettabile” https://www.piacenzadiario.it/barriera-torino-al-buio-attraversamenti-pericolosi-trespidi-inaccettabile/#buio #sicurezza #piacenza #illuminazione - facebook.com facebook

Autostrada #A32 Torino-Bardonecchia Chiusura notturna per lavori in Barriera Avigliana in direzione Torino dal 11.02.2026 ore 22:30 al 14.02.2026 ore 05:30 x.com