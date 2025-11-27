Attraversamenti pedonali al buio e degrado a San Paolo | il municipio vuole potenziare l' illuminazione

Tratti di strada completamente al buio, attraversamenti pedonali poco visibili e prostituzione nel parcheggio pubblico. Da tempo residenti e associazioni segnalano la situazione preoccupante nell’area compresa tra largo Enea Bortolotti e via Tullio Levi Civita.A provare a intervenire, per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Attraversamenti pedonali al buio e degrado a San Paolo: il municipio vuole potenziare l'illuminazione

