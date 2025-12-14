Tombini utilizzati come bracieri per scaldarsi la notte a Torino Barriera di Milano | I cittadini non sono liberi di affacciarsi alle finestre

A Torino, nella zona di Barriera di Milano, alcuni cittadini utilizzano tombini come bracieri improvvisati per scaldarsi durante la notte, impiegando carbonella e foglie secche. Questa pratica, oltre a rappresentare un rischio immediato, contribuisce al degrado ambientale e limita la libertà di affacciarsi alle finestre, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla qualità della vita nella zona.

Tombini utilizzati come bracieri utilizzando carbonella e anche foglie secche come combustibile per scaldarsi nel corso della notte, con pericolo nell'immediato e degrado quando i luoghi vengono abbandonati. È quello che sta accadendo a dicembre 2025 nell'area compresa tra corso Palermo, via. Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tombini utilizzati come bracieri per scaldarsi la notte a Torino Barriera di Milano: "I cittadini non sono liberi di affacciarsi alle finestre"