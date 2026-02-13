Trento scambiano un tumore per una puntura d’insetto | operaio rimasto invalido chiede risarcimento all’azienda sanitaria

Trento, Enrico Facchinelli, operaio 52enne di Lavis, ha perso l’uso di parte delle gambe dopo aver ricevuto un vaccino che lui stesso considera errato, scambiato per una puntura d’insetto. La causa principale, secondo la sua denuncia, è stata la diagnosi sbagliata da parte dell’azienda sanitaria, che avrebbe individuato un semplice morso invece di un tumore, ritardando così le cure adeguate. La sua storia, unica nel suo genere, si distingue per la richiesta di risarcimento avanzata contro la stessa azienda sanitaria, puntando il dito contro una presunta negligenza che ha segnato profondamente la sua vita

La storia di Enrico Facchinelli, operaio 52enne di Lavis, in provincia di Trento, è una vicenda che intreccia dolore, negligenza presunta e la battaglia per il riconoscimento dei propri diritti. Tre anni fa, un dolore improvviso e un gonfiore alla caviglia hanno segnato l'inizio di un calvario silenzioso. All'epoca, l'uomo si recò al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara, convinto di ricevere una diagnosi rapida e rassicurante. Quella visita, invece, non ha fornito le risposte corrette: ai medici la caviglia violacea e dolorante apparve come l'effetto di una puntura d'insetto. Facchinelli tornò a casa, convinto che il problema fosse passeggero.