A 3 anni viene operato per un tumore che non c' è e rimane invalido | l' ospedale paga 3,7 milioni di risarcimento

Un errore medico ha portato a un'operazione inutile su un bambino di 3 anni, che successivamente è rimasto invalido. L'ospedale ha deciso di risarcire con 3,7 milioni di euro, riconoscendo un errore nel diagnosi di tumore, che si è rivelata un'infiammazione cerebrale. Questo caso evidenzia l'importanza di accuratezza e responsabilità nelle diagnosi pediatriche.

I medici del Meyer di Firenze avrebbero scambiato un'infiammazione cerebrale di cui soffriva un bambino di 3 anni per un tumore. Per questo, l'ottobre scorso, l'azienda ospedaliera è stata condannata in primo grado a versare 3,7 milioni di euro di risarcimento alla famiglia. Il paziente, ora.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Meyer Firenze Bimbo operato per tumore al cervello ma era infiammazione: ora in stato vegetativo, ospedale paga 3,7 milioni L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha versato un risarcimento di 3,7 milioni di euro a un adolescente in stato vegetativo, dopo aver subito un intervento chirurgico considerato troppo invasivo. Firenze, bambino operato per un tumore che non c'era: maxi risarcimento da 3,7 milioni In un caso di errore medico a Firenze, un bambino operato per un tumore inesistente ha ricevuto un risarcimento di 3,7 milioni di euro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Meyer Firenze Argomenti discussi: Malattia figlio fino a 10 giorni, congedo parentale fino a 14 anni, bonus mamme di 60 euro: le novità dal 2026 per i genitori; Biblioteca comunale, gli eventi della prossima settimana / Comunicati / Novità / Homepage; Per i bimbi dai 2 ai 3 anni ora c’è l’asilo anche a Eggi grazie alla sezione primavera; Adozione Internazionale in Sud America. Yannick, 10 anni. Muore a 3 anni intossicato dal monossido: indagato lo zioLa fuga di gas, l'intossicazione e la morte istantanea. La tragedia familiare dell'ultimo dell'anno si consuma a Calvagese della Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda. È il tardo ... ilgiornale.it A Minneapolis un uomo di 37 anni viene ucciso durante un intervento federale legato all’immigrazione. I video diffusi mostrano una scena che solleva interrogativi gravi sull’uso della forza e sulla versione ufficiale fornita dalle autorità. Secondo le immagini circ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.