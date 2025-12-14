Andrea Furlan, allora giovane commesso a Padova, ha visto la propria vita cambiare radicalmente dopo uno sparo durante una rapina. Rimasto invalido, ha richiesto un risarcimento che è stato però negato dal giudice. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela delle vittime di incidenti violenti e sulle decisioni della giustizia in casi di infortuni gravi.

Rimasto invalido dallo sparo di un ladro, il giudice nega il risarcimento

Era ancora un ragazzo, Andrea Furlan, e lavorava come commesso in un supermercato di Padova, quando un colpo di pistola sparato da un rapinatore ha distrutto per sempre la sua vita. E per tanta sofferenza non è arrivato nemmeno un risarcimento. Il giudice civile in primo grado ha detto "no". La mamma di Andrea: "Lo Stato dov'è? Non ci arrendiamo così". Tgcom24.mediaset.it

