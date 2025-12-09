TasteAtlas Napoli e la Campania vincono ancora | sono al primo posto della classifica
Pubblicata la classifica 20252026 di TasteAtlas delle migliori cucine al mondo. Napoli, con un punteggio di 4.9, si aggiudica il primo posto nella categoria "Best Food Cities in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Anche quest'anno Napoli è la città dove si mangia meglio al mondo! Secondo Taste Atlas, la rivista più autorevole al mondo, è Napoli la città in cui si mangia meglio al mondo anche per il 2025 Ecco le prime 4 posizioni: 1. Napoli 2. Milano 3. Bologna - facebook.com Vai su Facebook
TasteAtlas, Napoli e la Campania vincono ancora: sono al primo posto della classifica - Pubblicata la classifica di TasteAtlas delle migliori cucine al mondo. Da ilmattino.it
