Il Trentino-Alto Adige punta ad annettere Cortina e toglierla al Veneto Come potrebbero cambiare i libri di geografia
Un nuovo disegno di legge in Senato riaccende il dibattito sulla sovranità territoriale, proponendo l’annessione di Cortina d’Ampezzo al Trentino-Alto Adige, finora parte del Veneto. Questa proposta potrebbe modificare i confini e l’organizzazione amministrativa della regione. Se approvata, tale modifica potrebbe riflettersi anche nei libri di geografia, richiedendo aggiornamenti per rappresentare accuratamente i nuovi confini e le identità territoriali.
Un doppio disegno di legge presentato in Senato riapre una questione mai del tutto sopita: quella dell’appartenenza territoriale. A proporlo è Meinhard Durnwalder, senatore della Südtiroler Volkspartei, formazione politica che in Trentino-Alto Adige rappresenta le istanze delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. L’obiettivo è spostare alcuni comuni oggi sotto l’amministrazione del Veneto e della Lombardia nell’orbita dell’autonomia speciale altoatesina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
